Более 7,5 тысячи детей из Челябинской области бесплатно отдохнут этим летом в санаториях и лагерях по линии министерства социальной защиты. На покупку путевок региональный бюджет уже выделил 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минсоца.
Государственные контракты заключены с санаториями и загородными лагерями Златоуста, Миасса, Чебаркуля, а также соседней Республики Башкортостан. Дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть в лагерях, а школьники, которым оздоровление необходимо по медицинским показаниям, поедут в санатории.
«Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше ребят могло оздоровиться и отдохнуть. Ежегодно вводятся новые направления. Так, в этом году планируется организовать отдых детей, страдающих целиакией. Соответствующее поручение было дано губернатором Алексеем Текслером во время прямой линии. Помимо этого, запланировано оздоровление детей после кохлеарной имплантации», — рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.
За бесплатной путевкой следует обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства. Также заявление можно подать в МФЦ и на портале госуслуг Челябинской области.
Получить путевку вне очереди могут дети мобилизованных граждан и дети военнослужащих и добровольцев, погибших на СВО или умерших позже от ран.