Минсоц Челябинской области раздаст 7,5 тысячи детских путевок в санатории и лагеря

Бесплатно их получат семьи участников СВО, в трудной жизненной ситуации, а также ребята со слабым здоровьем

Более 7,5 тысячи детей из Челябинской области бесплатно отдохнут этим летом в санаториях и лагерях по линии министерства социальной защиты. На покупку путевок региональный бюджет уже выделил 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минсоца.

Государственные контракты заключены с санаториями и загородными лагерями Златоуста, Миасса, Чебаркуля, а также соседней Республики Башкортостан. Дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть в лагерях, а школьники, которым оздоровление необходимо по медицинским показаниям, поедут в санатории.

«Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше ребят могло оздоровиться и отдохнуть. Ежегодно вводятся новые направления. Так, в этом году планируется организовать отдых детей, страдающих целиакией. Соответствующее поручение было дано губернатором Алексеем Текслером во время прямой линии. Помимо этого, запланировано оздоровление детей после кохлеарной имплантации», — рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина.

За бесплатной путевкой следует обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства. Также заявление можно подать в МФЦ и на портале госуслуг Челябинской области.

Получить путевку вне очереди могут дети мобилизованных граждан и дети военнослужащих и добровольцев, погибших на СВО или умерших позже от ран.