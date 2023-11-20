Минсоц Челябинской области проведет горячую линию по защите прав детей

Специалисты ответят на вопросы южноуральцев 20 ноября

В понедельник, 20 ноября, специалисты Минсоца Челябинской области проведут горячую линию по вопросам защиты прав детей. Акция приурочена ко Всероссийскому дню оказания правовой помощи детям, сообщает пресс-служба ведомства.

Задать вопрос можно будет с 10:00 до 12:00 по телефону (351) 264-07-88.

Также в этот день южноуральцы смогут попасть на совместный прием двух омбудсменов — уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой и уполномоченного по правам человека Юлии Сударенко. Прием начнется с 10:00. Но предварительно следует записаться по телефону 8 (351) 737-15-41 (ежедневно с 8:30 до 17:30).