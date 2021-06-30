Минсоц Челябинской области прокомментировал правило «нулевого дохода» при назначении выплаты на детей от 3 до 7 лет

Для отдельных семей оно стало препятствием в получении денег

На прямой линии с президентом России Владимиром Путиным была поднята тема недоступности ряда пособий. Так, в одном из регионов России семьи не могут получить выплаты на детей от 3 до 7 лет из-за правила «нулевого дохода». Подробнее об этой норме рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

«В Челябинской области при назначении выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет применяется „правило нулевого дохода“. Оно предполагает, что родители могут получать выплату на ребенка, только если сами имеют какой-то источник дохода (не только пособия) или у них есть объективные причины не работать», — заявила Ирина Буторина.

Если родитель получает стипендию, работает, имеет доход от предпринимательства или пенсию, он может получать пособие.

Если семья заявляет о «нулевом доходе» без уважительной причины, в пособии ей откажут.

К уважительным причинам относятся безработица (в этом случае нужна официальная регистрация в центрах занятости, но не более 6 месяцев в течение расчетного периода), длительное лечение, уход за ребенком до трех лет, уход за инвалидом, за пожилым родственником старше 80 лет, служба в армии и трехмесячный период после службы, обучение по очной форме.

В многодетной семье один из родителей может иметь нулевой доход — предполагается, что он не работает, посвящая свое время детям. Также «правило нулевого дохода» не распространяется на одиноких родителей.

Если суммарно у родителей отсутствовал доход по объективной причине на протяжении не менее 10 месяцев из 12, то пособие будет назначено несмотря на «нулевой доход». При этом объективные причины могут быть и у обоих родителей. Например, папа служил в армии, а потом в течение трех месяцев не смог найти работу, встал на биржу труда и в течение всего года не имел трудовых доходов, а мама ухаживала за ребенком в возрасте до трех лет. В таком случае несмотря на то, что и у мамы, и у папы нет трудовых доходов, пособие будет назначено, поскольку у обоих родителей есть объективные причины для отсутствия доходов.