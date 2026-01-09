Минсоц Челябинской области передал подарки детям из Ясиноватой

Презенты вручили ребятам в рамках акции «Елка желаний»

Десять ребят из города Ясиноватая Донецкой Народной Республики очень ждали подарки от Дедушки Мороза, их мечты осуществили сотрудники Министерства социальных отношений Челябинской области в рамках акции «Елка желаний».

Челябинская область выступает в роли шефа для Ясиноватского муниципального округа и в преддверии Нового года реализовала добрую инициативу под названием «Елка желаний». Десять подарков закупили и передали ребятам специалисты системы социальной защиты населения.

Вера и Вероника еще совсем маленькие, они очень любят игрушки, поэтому попросили в подарок коляску для куклы и большого медведя. Данилу и Александру подарили планшет и наушники, Милане — ночник-проектор «Звездное небо». Александр и Артем получили телескопы. Виктория загадала найти под елкой телефон, а Тимофей и Антон — робототехнический конструктор и футбольный мяч.





Всероссийская акция «Елка желаний» проводится восьмой год Движением Первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В Челябинской области проект реализуется по инициативе губернатора Алексея Текслера.

«Система социальной защиты ежегодно принимает участие в новогодней благотворительной акции. И для нас было очень важно исполнить мечты ребят из подшефной Челябинской области территории. Поддержка Донбасса — прежде всего, история о людях, о восстановлении мира и добра», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

По ее словам, «Елка желаний» — это прекрасный символ заботы, где конкретная помощь и человеческое участие создают ту самую неразрывную связь, которая делает нас единым народом.