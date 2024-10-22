Минсоц Челябинской области назвал документы, необходимые для «Семейного счастья»

Заявления на награду уже принимают в отделениях соцзащиты по месту жительства

В Год семьи в Челябинской области появилась удивительная награда — «Семейное счастье». Она для супругов, которые прожили в браке 50, 60 и 70 лет. Отделения соцзащиты уже начали принимать заявления от жителей региона на получение этой награды. Рассказываем, какие нужно собрать документы и когда наградят первые пары.

Чтобы претендовать на награду, супругам нужно принести в органы социальной защиты по месту жительства такие документы:

— паспорта обоих супругов и их детей (если, конечно, у них есть дети);

— письменное согласие обоих супругов и их детей на обработку персональных данных;

— копии документов, которые подтверждают наличие у одного или же двух супругов наград и иных поощрений за достижения в профессиональной, творческой и общественно значимой деятельности;

— реквизиты счета, открытого в российском банке на имя одного из супругов;

— заявление одного из супругов о том, что он согласен на получение вторым супругом всей суммы выплаты, которая прилагается к почетной награде.

Все остальные справки чиновники должны запрашивать в разных ведомствах сами. Но все же могут попросить донести дополнительные бумаги. Например, справку о несудимости.

После этого работники соцзащиты сформируют «личное дело» семьи и напишут ходатайство о награждении образцовых супругов в органы власти. Те назначат дату торжественного награждения пар. И только после награждения супруги смогут получить выплату: за 50 лет брака — 50 тыс. рублей, за 60 лет — 100 тыс. рублей, за 70 лет — 150 тысяч.

«Прежде всего „Семейное счастье“ — это награда. Ее должны вручить в торжественной обстановке. И только после награждения пары супруги смогут получить единовременное вознаграждение в размере 50, 100 и 150 тысяч рублей», — подчеркнули в Минсоце.



Пока в Челябинской области идет сбор документов от семей, достойных этой награды. Ни одно решение о награждении конкретных семей пока не принималось, даты торжественных церемоний не назначались.

Между тем на аппаратном совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил своим подчиненным как можно шире рассказывать землякам о новой награде и про условия ее получения, помогать людям собирать документы и планировать награждение в торжественной обстановке.

О том, кто может претендовать на награду и о размере выплат, мы подробно рассказывали в отдельном материале.