Минсоц Челябинской области нашел недочеты при начислении премий в Магнитогорском психоневрологическом интернате

По итогам проверки будут приняты кадровые решения

В Магнитогорском психоневрологическом интернате, где премии руководящих работников и простых санитаров отличались в сто раз, не применялся единый подход к поощрению сотрудников. Об этом в среду, 26 января, собщила пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«В настоящее Министерство проводит проверку магнитогорского интерната. В учреждение уже выезжали представители финансового блока министерства. Проверка еще не завершена, но уже сейчас можно сделать вывод об отсутствии единого подхода к начислению стимулирующих выплат. В связи с чем даны поручения доработать положение о премировании в учреждении, что позволит исключить такие ситуации в дальнейшем», — говорят в ведомстве.

На следующей неделе специалисты областного Минсоца снова отправятся в интернат, чтобы проверить материально-техническое оснащение учреждения, в том числе качество мягкого инвентаря (одежды, матрасов, постельного белья) и состояние жилых помещений.

По итогам проверки будут приняты кадровые решения.

Ранее сотрудники психоневрологического интерната пожаловались на распределение годовых премий. Судя по документу, выложенному на всеобщее обозрение в социальные сети, главный бухгалтер интерната получил премию в размере 148 тысяч рублей, а заместители директора интерната — по 170 и 109 тысяч рублей. При этом младшему персоналу выплатили чуть больше тысячи рублей.