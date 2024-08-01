По решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера принят пакет мер по поддержке граждан, которые оказались в зоне чрезвычайной ситуации. По словам главы Минсоцотношений региона Ирины Буториной, для получения первоначальных выплат требуется минимальный пакет документов.
«Необходимо заявление от пострадавшего и документ, подтверждающий личность», — говорит Буторина.
Она еще раз обозначила, что предусмотрено несколько блоков выплат. Первая — 20 тысяч рублей на каждого человека — в связи с нарушением условий жизнедеятельности. Она положена каждому гражданину, который проживает в жилом доме, попавшем в зону ЧС.
«Условия жизни человека были нарушены: вода «зашла» в жилое помещение, нарушены санитарно-эпидемиологические требования, отсутствие электроснабжения и водоснабжения и др.», — говорит министр.
Вторая выплата связана с утратой имущества первой необходимости. К такому имуществу относится, например, мебель для сна и приема пищи, холодильник, газовые или электрические плиты, оборудование для нагрева воды.
«При полной утрате полагается 150 тысяч рублей на человека, который зарегистрирован и проживает в домовладении, при частичной — 75 тысяч», — говорит Ирина Буторина.
Кроме того, губернатором принято решение об оказании помощи при повреждении жилого помещения. Эта поддержка будет осуществляться по двум направлениям: если комиссия установит, что дом подлежит ремонту, то будет определяться стоимость работ, а затем перечисляться деньги; либо, если комиссия признает жилое помещение не пригодным для дальнейшего проживания, будут выплачиваться средства для приобретения другого жилья.
Обращаться можно в управления социальной защиты населения.
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