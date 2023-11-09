Минсельхоз одобрил идею продавать алкоголь онлайн

Если закон примут, купить спиртное можно будет через интернет

Министерство сельского хозяйства РФ готово дать «зелёный свет» на продажу вина и пенного в онлайн-магазинах. Об этом в ходе II Российского винодельческого форума заявила замглавы министерства Марина Афонина.

Продажу и доставку горячительного могут разрешить компаниям, у которых есть лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции или на ее розничную продажу. Но они должны быть включены в специально созданный реестр сайтов. Компании смогут туда попасть, если заплатят госпошлину. Вся информация из реестра будет опубликована на сайте Росалкогольтабакконтроля.

«Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Мы также с Минфином долго работали над законопроектом, который утверждал эксперимент по проведению продажи алкоголя через «Почту России», — приводит слова Афониной ТАСС.

Сегодня продавать алкоголь в онлайне запрещено. В правительстве идут дискуссии на эту тему. Против законопроекта выступают МВД, Минздрав и Роспотребнадзор. Ведомства считают, что онлайн-продажа алкоголя приведет к увеличению потребления спиртного и снижению цены на него, что негативно скажется на здоровье населения.