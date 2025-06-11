Минсельхоз Челябинской области приступил к проверке летних аттракционов

И уже нашел первые нарушения в их работе

Батуты, карусели, качели и американские горки проверяют в Челябинске. Первые нарушения в их работе уже найдены, сообщили ИА «Первое областное» в региональном Минсельхозе.

Проверки аттракционов на Южном Урале проводятся круглый год. Этим занимаются специалисты гостехнадзора Минсельхоза Челябинской области. Они ищут нарушения, которые могут создать угрозу здоровью и жизни горожан.

С начала 2025 года по сегодняшний день в регионе проверили и поставили на госучет 40 аттракционов.

«С начала года осмотрено 19 объектов, по итогам этой работы эксплуатантам направлено 18 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, собственники батутов, качелей и каруселей обязаны самостоятельно проверять аттракционы на предмет безопасности — ежедневно, ежемесячно и ежегодно. Ежегодное техническое освидетельствование предписано Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов». Если эксплуатант игнорирует проверку, у него отбирают госрегистрацию и запрещают использовать аттракцион.

За нарушение правил собственники могут получить административное наказание в виде штрафа от одной тысячи до миллиона рублей или конфискации аттракциона. Кроме того, эксплуатант может получить и уголовное наказание за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Одним из последних, по данным управления гостехнадзора, был проверен популярный картинг-центр. Без нарушений не обошлось, собственнику выписан штраф 30 тысяч рублей.

Ранее сообщали, что в Ленинском районе Челябинска закрыли опасные батуты-«нелегалы».