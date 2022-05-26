Минсельхоз Челябинской области объявил отбор на получение грантов «Агростартап»

Участники смогут получить от 1,5 до 3 миллионов рублей

Министерство сельского хозяйства Челябинской области объявило о конкурсном отборе граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов «Агростартап». Отбор продлится до 2 июня.

Участникам нужно подать заявку с необходимыми документами по адресу: Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75, 427 кабинет.

Отмечается, что участники отбора должны иметь среднее профессиональное или высшее образование, либо дополнительное профессиональное образование в области сельского хозяйства. В качестве альтернативы предлагается стаж работы в сельском хозяйстве не менее трех лет.

Общая сумма грантов составляет 55,5 млн рублей. Максимальный размер гранта зависит от вида деятельности — животноводство (3 млн рублей) или растениеводство (1,5 млн рублей).