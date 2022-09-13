Минпросвещения включило изучение спецоперации на Украине в школьную программу

В ведомстве рассказали, какие еще изменения ждут учеников 10‑х и 11‑х классов

В России скорректировали федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для 10—11-х классов. В документе пересмотрены требования к результатам освоения основной образовательной программы, в том числе к предметным. Например, на уроках истории школьники будут изучать и спецоперацию на Украине, сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Соответствующий приказ Сергея Кравцова зарегистрирован в Минюсте РФ 12 сентября 2022 года. В документе сказано, что школьники среди прочего должны понимать значение воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI века.

Обновленный ФГОС подразумевает и ряд других изменений.

«Максимальное количество учебных занятий за два года на одного обучающегося сокращено до 2 516 часов. Уточнено, изучение каких предметов на базовом или углубленном уровне является обязательным. Определены особенности изучения второго иностранного языка. Закреплен ряд дополнительных особенностей формирования учебных планов в адаптированных образовательных программах», — рассказали в Минпросвещения.

Часть поправок касается использования электронной информационно-образовательной среды.