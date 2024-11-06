Минпросвещения РФ разработает государственные учебники по русскому языку

Это займет около трех лет

Минпросвещения России планирует разработать государственные учебники по русскому языку. Всего будет подготовлено 19 книг: для отдельных классов учебник будет включать несколько частей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Учебники будут разрабатывать на протяжении двух-трех лет. Ожидается, что стоить они будут намного дешевле, чем их коммерческие аналоги. Например, стоимость государственных учебников по истории удалось снизить почти в пять раз.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России, которое прошло накануне, поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку. По его словам, их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано.

«При всем уникальном этнокультурном, религиозном разнообразии нашей страны именно русский язык во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность. Из этого, полагаю, следует исходить, формируя программу общего образования по таким учебным предметам, как русский язык и язык народа, государственный язык республики Российской Федерации»,— сказал президент.

В Минпросвещения РФ отмечают, что государственные учебники будут созданы по всем обязательным предметам.