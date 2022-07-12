В Минпросвещения нашли способ сократить бумажную нагрузку на учителей

Депутат Госдумы Яна Лантратова считает меру необходимой

Минпросвещения выпустило проект приказа с перечнем документов, которые должны готовить учителя. Из 11 пунктов списка обязательными для всех педагогов будут только два — рабочая программа по предмету и журнал успеваемости. Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова считает нововведение необходимым, но опасается, что нагрузку распределят на других сотрудников школы.

«Проект перечня — это первый шаг, который частично облегчит нынешнее положение некоторых учителей. Мы будем контролировать, как это будет работать теперь на практике, и если потребуются доработки к закону, то они непременно будут», — отметила Яна Лантратова.

По словам депутата Госдумы, учителя опасаются, что многим из них легче не станет, так как большинство из них работает на нескольких ставках.

«Они совмещают преподавание с классным руководством, работают социальными педагогами, завучами, инспекторами по труду, библиотекарями. А нагрузку закон снимает только с учителей. То есть ее теперь переложат на других сотрудников школы?» — добавила Яна Лантратова.

Напомним, в начале июля Госдума приняла поправки в Закон «Об образовании». Они запрещают возлагать на учителей обязанности составлять и заполнять документы, которые не внесены в перечень Минпросвещения. Именно этот список теперь и создан.