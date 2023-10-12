Минприроды России и фонд «Компас» объединили усилия по экопросвещению

Стороны подписали соглашение

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и директор фонда «Компас» Татьяна Ковалева подписали соглашение о взаимодействии в рамках нацпроекта «Экология». Это сотрудничество направлено на восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, а также на развитие экологического туризма и экообразования, сообщает фонд.

Фонд «Компас» будет активно участвовать в различных мероприятиях, организованных в рамках нацпроекта. По соглашению стороны будут поддерживать меры, направленные на восстановление биоразнообразия и охрану природных ресурсов. Кроме того, фонд будет заниматься развитием экологического туризма и проведением мероприятий по экологическому образованию.

Одним из значимых событий будет Всероссийский детский экологический форум, который организует фонд «Компас» в Челябинске 19—20 октября. В этом мероприятии примут участие около 2,5 тысячи школьников из 18 регионов страны. Среди участников форума будут авторы научных и прикладных разработок в сфере экологии, победители профильных олимпиад, участники экопроектов и волонтеры. Главные цели форума заключаются в воспитании бережного отношения к природе и формировании кадров для отрасли экологии.

Совместное сотрудничество между фондом «Компас» и Минприроды России позволит эффективно решать экологические проблемы и способствовать сохранению нашей природы для будущих поколений.