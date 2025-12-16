Минобрнауки установило минимальные баллы ЕГЭ-2026 для поступления в вузы

По целому ряду дисциплин они выросли

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для зачисления в подведомственные вузы на 2026/27 учебный год. Приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ключевое изменение коснулось иностранного языка: минимальный порог подняли с 30 до 40 баллов. Также повышены требования по истории (с 36 до 40 баллов), физике (с 39 до 41), информатике (с 44 до 46), биологии и химии (с 39 до 40 баллов каждый). Значения по русскому языку, математике, обществознанию, литературе и географии остались на уровне 2025 года.

Эти нормы будут действовать для приема во все российские университеты, кроме педагогических — для них минимальные баллы устанавливает Минпросвещения.

Как ранее поясняли в Минобрнауки, изменения направлены на повышение качества образования, в том числе на платных отделениях. Новые пороги установлены по итогам анализа приемной кампании 2025 года и, по оценкам ведомства, затронут около 1% абитуриентов.