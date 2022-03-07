Минобрнауки РФ опровергло информацию о повышении стоимости обучения в вузах

Стоимость обучения на первый курс уже установлена и согласована

В последние несколько дней в российских Телеграм-каналах появлялась информация о повышении стоимости на образовательные услуги в вузах, расположенных на территории РФ. Сегодня, 7 марта, в пресс-службе Минобрнауки РФ эту информацию опровергли.

«Стоимость обучения на первый курс вузами уже установлена и в этом году без согласования с Минобрнауки России изменениям подлежать не будет. Стоимость обучения на второй и последующие курсы закреплена в договорах оказания услуг и не пересматривается в одностороннем порядке»,— говорится в официальном Телеграм-канале ведомства.

Ситуация находится на контроле Минобрнауки России.