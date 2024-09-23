Минобрнауки РФ обновило перечень вступительных экзаменов для поступления в вузы

Русский язык сдается обязательно

Минобрнауки РФ разработало новый перечень вступительных экзаменов для поступления в вузы. Согласно проекту приказа, обязательно сдается русский язык и один профильный предмет из списка рекомендованных для определенной специальности. Проект приказа размещен на портале официальной правовой информации.

Согласно документу, профильный предмет, необходимый для конкретного факультета вуза, может выбрать сам вуз либо предоставить право выбора абитуриенту. Кроме того, абитуриент должен выбрать еще один или два предмета для сдачи экзамена по рекомендации вуза.

При этом абитуриент по-прежнему должен будет предоставить в вуз результаты ЕГЭ по трем или четырем предметам.

Одиннадцатиклассникам нужно будет определиться с предметами, по которым они будут сдавать ЕГЭ, до 1 февраля 2025 года. При этом вузы должны опубликовать перечень вступительных испытаний на факультеты не позднее 20 января 2025 года.

«Основная цель нового приказа — обеспечить прием на все направления подготовки и специальности наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов. Ведь им предстоит в будущем решать задачи обеспечения технологического лидерства, экономического и социального развития нашей страны»,— прокомментировал замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев.

Изменения направлены на укрепление связи между полученными в школе знаниями и требованиями программ высшего образования.