Изменения коснулись сроков приема на бюджетные места, подачи заявлений одновременно на бюджетную и коммерческую основу, а также подтверждения знаков ГТО. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
Согласно новым правилам абитуриент может одновременно подать два заявления, в том числе на бюджетную и коммерческую основу.
«Абитуриент указывает в заявлении приоритетные направления подготовки и специальности, по которым он будет поступать. Зачисление будет осуществляться по тем специальностям, которые указаны в заявлении», — отметили в Минобрнауки.
При этом количество специальностей и направлений подготовки, по которым поступающий может одновременно участвовать в конкурсе, уменьшили с десяти до пяти. В министерстве считают, что это позволит абитуриентам сконцентрироваться на одной области образования и усилить подготовку по предметам, которые точно придется сдавать.
«Опыт прошлых приемных кампаний показал, что максимальное количество направлений, которые выбирали абитуриенты для поступления, в среднем составило пять», — дополнили в Минобрнауки.
Установлены единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения, в том числе сроки дополнительного приема. Раньше каждый вуз самостоятельно устанавливал даты приема на заочное отделение. Из-за этого кампания длилась до конца сентября.
Теперь для поступающих по результатам ЕГЭ по всем формам обучения последний срок приема документов — не ранее 20 июля и не позднее 25 июля. Дополнительный прием — не позднее 29 августа.
Еще одно изменение коснулось знака ГТО. Его наличие у поступающих будет подтверждаться на сайте Минспорта России или на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, либо копией приказа уполномоченного органа о награждении.
Новые правила вступят в силу 1 марта 2023 года и будут действовать до 1 сентября 2027 года.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Суперстар Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес