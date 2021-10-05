Минобр России утвердил минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в вузы

Они остались на уровне предыдущего учебного года

Министерство образования и науки России утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в высшие учебные заведения. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает Рособрнадзор.

Минимальное количество баллов по обществознанию составит 45, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44. На ЕГЭ по русскому языку, литературе и географии выпускникам нужно будет набрать 40 баллов.

Минимальный порог по математике, химии, физике и биологии составляет 39 баллов, по истории — 35, по иностранному языку — 30.

Стоит заметить, что эти цифры не изменились. Такие же требования действовали в 2020/2021 учебном году.