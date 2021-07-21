Минобр рассказал, за что школьников выгоняли с ЕГЭ в Челябинской области

В 2021 году правила проведения госэкзамена нарушили 19 южноуральцев

В 2021 году девятнадцать школьников завалили единый государственный экзамен из-за того, что нарушили правила поведения в аудитории. Минобр Челябинской области назвал три ошибки, из-за которых одни дети не смогли получить аттестат, а другие — не смогут поступить в вузы.

Так, одиннадцать выпускников умудрились пронести на экзамен сотовый телефон.

«Некоторые металлоискатели реагируют на пуговицы. Прикасаться к детям во время проверки у взрослых нет права. Когда что-то звенит, мы просим ребенка убрать запрещенные вещи. Но кто-то проносит их в аудиторию. В этом году таких набралось 11 человек», — говорит начальник управления общего образования Минобра Челябинской области Елена Тюрина.

Семь человек пронесли в класс шпаргалки.

«В этом году была очень печальная ситуация. Девочка принесла шпаргалку с несколькими цитатами для эссе. Они ей даже, наверное, не пригодились. Но шпаргалка выпала под камерами и в присутствии наблюдателей», — добавляет Елена Тюрина.

Один из школьников попытался вынести с ЕГЭ контрольно-измерительные материалы. А это также запрещено.

Экзамен все 19 провинившихся выпускников не сдали.

В целом, по словам Тюриной, регион демонстрирует хорошие результаты ЕГЭ. В этом году было много высокобалльных работ. Особенно порадовали ребята, сдававшие русский язык и информатику. По русскому языку каждая третья работа высокобалльная, по информатике — четверть.

174 работы были написаны на сто баллов. Девять выпускников набрали на ЕГЭ 200 баллов. Это ребята из Челябинска, Магнитогорска, Сатки, Троицка, Еманжелинска. Два школьника получили за экзамены 300 баллов.

По словам Тюриной, в этом году снизилось число апелляций. Это связано с тем, что комиссия в ряде случаев не повышает, а снимает баллы, заработанные на ЕГЭ. В этом году на апелляцию подано 590 работ, удовлетворено всего 58 обращений: в трех работах была техническая ошибка, в остальных случаях балл повысили по содержанию.