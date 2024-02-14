Минобр проведет видеособрание для родителей всей Челябинской области

Обсудят качество питания в столовых и участие семей в жизни школы

В четверг, 15 февраля, Минобр Челябинской области проведет онлайн встречу с родителями региона. На собрании обсудят основные направления работы родительских комитетов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В родительском собрании примут участие заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук, председатель общественной организации «Совет родителей Челябинской области» Елена Сыркина, а также председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Челябинской области Сергей Смышляев.

Опытом работы родительских комитетов поделятся родители из Миасса, Копейска и Южноуральска. Они расскажут о контроле за качеством питания в школах, про участие родителей в работе «Движения первых» и об участии семьи в различных грантовых проектах.

Количество участников не ограничено. Ссылка для подключения здесь.