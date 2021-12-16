Минобр Челябинской области разъяснил правила посещения новогодних утренников в детсадах

Взрослые жалуются, что не все дошкольные учреждения открыли доступ на праздник

Детские сады региона по-разному подошли к организации новогоднего праздника. Где-то родителям разрешили прийти на утренник к малышам, где-то на посещение взрослых наложен строгий запрет. Минобр Челябинской области разъяснил в четверг, 16 декабря, как должны проводиться новогодние праздники.

«Действующие СаНПины не запрещают родителям посещать праздник. Но есть одно важное условие, которое было озвучено губернатором: главенствующую роль играет эпидситуация в конкретном детском саду. При наличии спокойной санитарной обстановки, при тсутствии роста заболеваемости детские сады могут провести утренники с присутствием родителей. Однако отказ заведующей пускать родителей на утренники абсолютно правомерен, если в организации напряженная эпидемическая обстановка, наблюдается рост заболеваемости и отсутствуют условия для того, чтобы предотвратить распространение вирусных заболеваний», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

В Минобре также напоминают, что ответственность за пребывание детей и их родителей в образовательной организации несет руководитель детского сада. Именно он взвешивает все риски и принимает соответствующее решение.

А в это время в Челябинской области сокращается количество классов и детсадовских групп, закрытых на карантин.

По каким правилам должны жить школьники на карантине, читайте в отдельном материале.



В Минобре области также заметили, что зимние каникулы в школах Челябинской области начнутся по расписанию. Точную дату последнего дня занятий определяет руководство учебного заведения.