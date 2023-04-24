Минобр Челябинской области рассказал, как отпроситься на Радоницу с уроков

Сокращать и отменять уроки в родительский день учебные заведения не обязаны

Жительница Магнитогорска пожаловалась в социальных сетях, что не все школы города сокращают уроки в родительский день. С чем это связано и должна ли школа отпускать ребенка на кладбище, журналистам ИА «Первое областное» рассказали в Минобре Челябинской области.

«Посещение кладбища в родительский день — глубоко личное и семейное дело. Кстати, многие сделали это еще накануне, в минувшие выходные. Если взрослые собираются ехать на кладбище в этот вторник, нужно поставить в известность классного руководителя. Не отпросить, а предупредить, потому что учитель несет ответственность за ребенка в часы, отведенные для уроков»,

— говорит первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

По словам чиновницы, при желании школы могут самостоятельно сокращать на Радоницу уроки, а потом нагнать пропущенные часы, изменив расписание. Но учебные заведения не обязаны это делать — какой-то законодательной нормы для всех на этот счет нет.