«Посещение кладбища в родительский день — глубоко личное и семейное дело. Кстати, многие сделали это еще накануне, в минувшие выходные. Если взрослые собираются ехать на кладбище в этот вторник, нужно поставить в известность классного руководителя. Не отпросить, а предупредить, потому что учитель несет ответственность за ребенка в часы, отведенные для уроков», — говорит первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.
По словам чиновницы, при желании школы могут самостоятельно сокращать на Радоницу уроки, а потом нагнать пропущенные часы, изменив расписание. Но учебные заведения не обязаны это делать — какой-то законодательной нормы для всех на этот счет нет.