Стороны договорились о реализации совместных образовательных программ и проведении совместных научных исследований, о подготовке и стажировке педагогов. Кроме того, Южный Урал и Республика Беларусь намерены вести обмен учащимися и проводить совместные конференции и семинары.
В Минобре области отмечают, что данное соглашение — это следующий шаг договоренностей, которые удалось достигнуть в ходе официального визита в ноябре 2022 года в Беларусь делегации Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером.
В ходе последнего визита стороны также обменялись приглашениями на свои соревнования по профмастерству.
«Для Южного Урала и Республики Беларусь важно, чтобы опыт, приобретенный на чемпионатах, в дальнейшем транслировался и использовался на предприятиях при решении реальных производственных задач», — заявил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.