Минобр Челябинской области подписал соглашение с Институтом профобразования Республики Беларусь

Стороны договорились о совместной работе по подготовке профессионалов

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов и ректор Института профессионального образования Республики Беларусь Валерий Голубовский подписали в Минске соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба областного Минобра.

Стороны договорились о реализации совместных образовательных программ и проведении совместных научных исследований, о подготовке и стажировке педагогов. Кроме того, Южный Урал и Республика Беларусь намерены вести обмен учащимися и проводить совместные конференции и семинары.

В Минобре области отмечают, что данное соглашение — это следующий шаг договоренностей, которые удалось достигнуть в ходе официального визита в ноябре 2022 года в Беларусь делегации Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером.

В ходе последнего визита стороны также обменялись приглашениями на свои соревнования по профмастерству.

«Для Южного Урала и Республики Беларусь важно, чтобы опыт, приобретенный на чемпионатах, в дальнейшем транслировался и использовался на предприятиях при решении реальных производственных задач»,

— заявил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.