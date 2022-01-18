Минобр Челябинской области осудил недопуск к экзаменам студентов без QR-кода

Вакцинация от ковида для южноуральцев является добровольной

Вакцинация от коронавируса является добровольной, а отсутствие QR-кода не может служить причиной для отстранения от экзаменов. Такое заявление во вторник, 18 января, сделал Минобр Челябинской области.

«Отсутствие прививки против коронавируса не является основанием для отчисления, отстранения или недопуска к экзамену в профессиональных образовательных организациях Челябинской области», — заявила Первому областному информагентству пресс-секретарь Министерства образования Челябинской области Светлана Платонова.

Ранее стало известно, что руководство филиала Первомайского техникума № 127 в Еманжелинске предупредило учащихся о недопуске на экзамены без прививки или же отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. Происходящее возмутило родственников ребят, и они рассказали о возникшей проблеме через соцсети.

По словам Светланы Платоновой, в техникуме ведется проверка.