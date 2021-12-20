Минобр Челябинской области опроверг слухи о продлении зимних каникул до 1 февраля

Школьники будут отдыхать по обычному графику

В минувшие выходные в социальные сети попала фейковая информация о продлении зимних каникул в школах до 1 февраля. Авторы слуха связали это с необходимостью защитить себя от нового штамма коронавируса «омикрона». В понедельник, 20 декабря, Минобр Челябинской области опроверг недостоверное сообщение: никаких предпосылок для продления школьных каникул на территории области нет.

«Зимние каникулы на территории Челябинской области пройдут по обычному графику. В какие дни уходить на каникулы и в какие дни выходить — решает само учебное заведение», — заявила ИА «Первое областное» пресс-секретарь ведомства Светлана Платонова.

По словам Платоновой, заболеваемость ОРВИ и гриппом среди учащихся пошла на спад, а график многих школ предполагает, что дети уйдут на каникулы уже в следующий понедельник, 27 декабря. Кто-то не будет учиться уже с этой пятницы, 24 декабря. Поэтому объявлять более раннее начало каникул нет смысла.

Во время самих каникул заболеваемость обычно падает еще больше, так как детские коллективы разобщены. А это значит, вводить ограничения после каникул бессмысленно.

Единственные, кто может рассчитывать на дополнительный отдых, так это ученики первых классов. По традиции в феврале им дают еще одну неделю каникул.