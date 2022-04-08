Минобороны сообщило о сбитых на Украине двух вертолетах и пяти беспилотниках

Также ведомство заявило об уничтожении центра подготовки наемников

Сегодня, 8 апреля, Минобороны России опубликовало свежую информацию о ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Из главного:

• В Донецкой области уничтожены вооружение и военная техника прибывших в Донбасс резервов украинских войск.

• В районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников.

• Средствами ПВО сбиты в воздухе два военных вертолета Ми-8 и Ми-24, а также пять беспилотных летательных аппаратов, в том числе два «Байрактара ТБ-2».

• Авиацией и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины. Среди них: два пункта управления, пусковая установка ЗРК «Оса», три установки реактивных систем залпового огня, а также 9 опорных пунктов и 59 районов сосредоточения боевой техники.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1917 единиц специальной военной автомобильной техники.