Минобороны России рассказало о поражении военных объектов Украины

В ведомстве подвели итоги спецоперации на 14 апреля

В четверг, 14 апреля, авиация РФ поразила семь военных объектов Украины, сообщил во время брифинга представитель ведомства.

Так, в районе Приволье разрушен склад ракетно-артиллерийского вооружения. А в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное — шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад.

Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: 8 пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, 4 артиллерийские батареи, склад боеприпасов.

Всего с начала специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2188 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.