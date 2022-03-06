Минобороны РФ: войска ДНР и ЛНР установили контроль над 11 населенными пунктами

Минобороны РФ опубликовано новый брифинг

За минувшие сутки в ходе спецоперации российские Вооруженные силы взяли под контроль населенные пункты Приютное, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское. Подразделения народной милиции ДНР ведут успешные наступательные действия на окраинах Мариуполя и уже взяли под контроль жилой квартал Старый Крым, сообщил на утреннем брифинге 6 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Группировка войск ЛНР, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолюбовка, Липовое, Среднее, Зеленая Долина и Закаблуховка. Подразделения вооруженных сил ДНР установили контроль над населенными пунктами Передовое, Карьерное и Равнополь»,— рассказал Игорь Конашенков.

По словам представителя Минобороны РФ, вечером 5 марта нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, 9 складов боеприпасов и материально-технических связей, а также три радиационных поста. Утром 6 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности, выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове.

«За сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотников, в том числе „Байрактар ТБ-2“. Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены 3 зенитных ракетных комплекса „Бук М1“ и 3 радиолокационных станции ВСУ, ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300»,— добавил Игорь Конашенков.

Всего за время военной операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины.