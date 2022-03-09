Минобороны РФ: войска ДНР и ЛНР установили контроль еще над пятью населенными пунктами

Ведомство опубликовало новый брифинг

8 марта войска ЛНР и ДНР установили контроль еще над пятью населенными пунктами. Подразделения российских вооруженных сил взяли под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная. Всего уничтожен 2581 объект военной инфраструктуры Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, в течение дня взяла под контроль населенные пункты Пудовка и Нижнее. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Оленовка, Польное и Южнодонбасское»,— сообщил Игорь Конашенков.

По его словам, в течение дня бомбардировочная и штурмовая авиация ВКС России уничтожила 32 военных объекта, среди которых: 4 пункта управления, 3 радиолокационных станции, 2 склада горючего и 23 района сосредоточения вооружения и военной техники.

Всего за время операции уничтожен 2581 объект военной инфраструктуры Украины. В их числе: 90 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 123 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 81 радиолокационная станция, 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 336 орудий полевой артиллерии и минометов, 662 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 84 беспилотных летательных аппаратов.