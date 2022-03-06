Минобороны РФ: в украинских лабораториях разрабатывали компоненты биологического оружия

С началом спецоперации ВС РФ были экстренно уничтожены возбудители чумы, сибирской язвы, холеры

Сегодня, 6 марта, на брифинге представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о фактах реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой США.

Так, в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.

«Минобороны РФ обнародовало оригиналы материалов из украинских биолабораторий, которые финансируются Пентагоном. С началом спецоперации ВС РФ были экстренно уничтожены возбудители чумы, сибирской язвы, холеры», — сообщил Игорь Конашенков.

Он добавил, что полученные данные анализируются российскими специалистами войск РХБ защиты.