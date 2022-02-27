Минобороны РФ: в Харьковской области зенитный ракетный полк ВСУ добровольно сложил оружие

Армия ДНР взяла под контроль Павлополь и Пищевик

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За прошедшие сутки российские Вооруженные силы полностью блокировали города Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Армия ДНР взяла под контроль Павлополь и Пищевик. В Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 украинский военнослужащий, сообщил 27 февраля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение прошедших суток группировка войск ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское. Глубина продвижения в глубь обороны с начала операции составила 52 километра»,— рассказал Игорь Конашенков.

Он добавил, что днем что 26 февраля украинские националисты из батальона «Азов» ударили реактивными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам в населенном пункте Сартана в пригороде Мариуполя и по школе № 8 города Мариуполя. В результате есть разрушения жилых домов и погибшие среди мирного населения.

Также Конашенков подчеркнул, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по городам и населенным пунктам и принимают все меры по сохранению жизней мирных граждан.

Представитель Минобороны РФ отчитался, что на сегодняшний день уничтожено 975 объектов военной инфраструктуры Украины: 23 пункта управления и узлы связи ВСУ, 3 радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбили 8 боевых самолетов, 7 вертолетов, 11 беспилотных летальных аппаратов и две тактические ракеты «Точка-У». Уничтожены 223 танка и другие боевые бронированные машины, 28 самолетов, которые находились на земле, 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.