Минобороны РФ сообщило об освобождении морского торгового порта в Мариуполе

Оперативно-тактической авиацией поражены 10 военных объектов Украины

Высокоточным оружием уничтожены 36 объектов противника. Среди них две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения; пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады; командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины.





Также уничтожены штаб и хранилище топлива в районе Гуляй-Поле.





Оперативно-тактической авиацией поражены 10 военных объектов Украины. Среди них: пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.





Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 130 самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотных летательных аппаратов, 2173 танка и других боевых бронированных машин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2082 единицы специальной военной автомобильной техники.

На вечернем брифинге о ходе специальной военной операции на Украине 13 апреля Министерство обороны РФ заявило об освобождении в Мариуполе морского торгового порта от формирования «Азов».Также из главного: