За минувшие сутки российские вертолеты уничтожили командный пункт ВСУ ракетами «Вихрь». Российские войска ведут боевые действия за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новопахмутовка и наносят огневое поражение противнику в опорных пунктах и по его резервам, сообщил утром 26 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Российские средства ПВО сбили три украинских самолета, а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Высокоточной крылатой ракетой „Оникс“ уничтожена база ГСМ в районе Николаева, снабжавшая топливом группировку ВСУ. Вооруженные силы РФ „Калибрами“ уничтожили склад с боеприпасами и вооружением в Житомирской области Украины»,— доложил Игорь Конашенков.
По его словам, за сутки авиация ВКС РФ поразила 117 военных объектов Украины, в том числе один зенитный ракетный комплекс С-300, шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, девять складов с вооружением и боеприпасами и два с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ и националистических батальонов. Также уничтожена украинская тактическая ракета комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Васильевка.
Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 267 беспилотных летательных аппаратов, 207 зенитных ракетных комплексов и 1618 танков и других боевых бронированных машин, 168 установок реактивных систем залпового огня, 662 орудия полевой артиллерии, 1453 единицы специальной военной автомобильной техники.