Минобороны РФ: российские вертолеты уничтожили командный пункт ВСУ

Публикуем новый брифинг ведомства

За минувшие сутки российские вертолеты уничтожили командный пункт ВСУ ракетами «Вихрь». Российские войска ведут боевые действия за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новопахмутовка и наносят огневое поражение противнику в опорных пунктах и по его резервам, сообщил утром 26 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российские средства ПВО сбили три украинских самолета, а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Высокоточной крылатой ракетой „Оникс“ уничтожена база ГСМ в районе Николаева, снабжавшая топливом группировку ВСУ. Вооруженные силы РФ „Калибрами“ уничтожили склад с боеприпасами и вооружением в Житомирской области Украины»,— доложил Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки авиация ВКС РФ поразила 117 военных объектов Украины, в том числе один зенитный ракетный комплекс С-300, шесть командных пунктов, три установки реактивных систем залпового огня, девять складов с вооружением и боеприпасами и два с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ и националистических батальонов. Также уничтожена украинская тактическая ракета комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Васильевка.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 267 беспилотных летательных аппаратов, 207 зенитных ракетных комплексов и 1618 танков и других боевых бронированных машин, 168 установок реактивных систем залпового огня, 662 орудия полевой артиллерии, 1453 единицы специальной военной автомобильной техники.