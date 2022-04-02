Минобороны РФ: российская авиация уничтожила склад ГСМ украинской армии

Публикуем брифинг ведомства на утро 2 апреля

Сегодня утром, 2 апреля, российские авиация высокоточным оружием большой дальности уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, с которого осуществлялось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны. Также высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное сбиты два украинских вертолета Ми-24. Также уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата. В течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 67 военных объектов Украины, среди них: два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 9 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ»,— доложил он.

По словам Конашенкова, подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25 отдельной воздушно-десантной бригады. За ночь в этом районе уничтожены до 40 человек националистов, танковый и два мотопехотных взвода, а также минометная батарея.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, 1764 единицы специальной военной автомобильной техники.

Напомним, вечером 28 марта высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования накрыли крупную базу горючего в районе населенного пункта Клевань, а 27 марта была уничтожена крупная база горючего в районе города Львов.