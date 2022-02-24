Минобороны РФ предупредило россиян о фейковых видео обстрелов украинских городов

Видеопровокации готовятся Службой безопасности Украины, утверждает главный пресс-секретарь ВС РФ Игорь Конашенков

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Руководитель департамента массовых коммуникаций Минобороны РФ Игорь Конашенков выступил с официальным заявлением о событиях на Украине. Генерал-майор рассказал о ходе специальной военной операции Вооруженных сил России и предупредил о постановочных видео с гибелью гражданских, которые готовит СБУ.



Игорь Конашенков напомнил, что утром 24 февраля Российская армия приступила к спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Донбасская народная милиция перешла в контрнаступление и атаковала позиции украинских войск, российские военные поддерживают донбасцев огнем.

«Народной милицией прорван передний край глубоко эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны вооруженных сил Украины. Группировка войск Донецкой народной республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а группировка Луганской народной республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра», — рассказал генерал Конашенков.

Конашенков также подчеркнул, что Россия не наносит по городам Украины никаких ракетных, артиллерийских или авиационных ударов. Разведка докладывает, что отдельные подразделения СВУ массово бросают оружие и покидают позиции. По сложившим оружие украинским солдатам огонь также не ведется. Обстрелу подвергаются объекты ПВО, военные аэродромы и боевые самолеты СВУ.

Отдельно Игорь Конашенков остановился на возможных информационных вбросах с украинской стороны.

«Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам „белых касок“. В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы массовыми жертвами среди гражданского населения. Подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграм-каналы и социальные сети. Их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах», — заявил пресс-секретарь российского Минобороны.

Напомним, утром 24 февраля о решении начать специальную операцию на территории Украины для защиты жителей Донбасса заявил в обращении к россиянам президент Владимир Путин.