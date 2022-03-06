Минобороны РФ: практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена

ВКС РФ высокоточным оружием вывела из строя аэродром в Виннице

По состоянию на вечер воскресенья, 6 марта, в ходе спецоперации на Украине уничтожена практическая вся боеспособная авиация киевского режима. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день Военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолётов и два вертолёта», — сообщил Игорь Конашенков.

По состоянию на вечер воскресенья, 6 марта, ВКС РФ высокоточным оружием вывела из строя аэродром в Виннице, практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.