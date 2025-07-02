Минобороны РФ планирует возродить танковое училище в Челябинске

Открыть свои двери учебное заведение может уже в 2026 году

В Министерстве обороны России обсуждают план по открытию 15 новых военных вузов в 2025—2034 годах. Большинство учебных заведений из списка существовали раньше, их планируют возродить. В число таких вузов попало и Челябинское высшее танковое командное училище, передает газета «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Уточняется, что танковое училище в Челябинске может заработать уже в 2026 году. Согласно плану, в том же году должны открыть свои двери Ульяновское высшее военное авиационное училище летчиков и Новочеркасское высшее военное командное училище связи.

Планируется, что 15 новых военных вузов будут обучать летчиков, танкистов, медиков, специалистов по беспилотникам и других.

Напомним, учебное заведение в Челябинске было расформировано в 2007 году.