Минобороны РФ опровергло сообщения о призыве военнослужащих запаса

Провокационные звонки поступают из Украины

В последние дни многим россиянам начали поступать звонки с сообщениями о вызове в военкоматы. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что подобные звонки осуществляются с территории Украины и являются провокацией.

«Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб. Официально заявляем: никаких вызовов граждан, пребывающих в запасе, в военные комиссариаты министерство обороны Российской Федерации не проводит и не планирует»,— рассказал Игорь Конашенков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в специальной операции на Украине участвуют исключительно профессиональные военнослужащие. Срочники и находящиеся в запасе россияне не привлекаются.