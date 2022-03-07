Минобороны РФ: националисты открывают огонь по мирным жителям в Мариуполе

Люди прячутся в подвалах, обстановка в городе тяжелая

По данным на вечер понедельника, 7 марта, подразделения ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Новоукраинское, Старомайорское, Старомлыновка, Майорово и Ремовка. Жители Мариуполя прячутся в подвалах, вынуждены готовить себе пищу на улице на кострах. Националисты открывают огонь по мирным жителям, пытающимся выходить из домов в Мариуполе, обстановка в городе тяжелая. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Украинские националисты в домах с надписями „Не стреляйте — здесь дети!“ разворачивают свои огневые точки», — заявил Игорь Конашенков.

Войска ЛНР и ДНР установили контроль над 12 населенными пунктами.