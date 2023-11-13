Минобороны наградило Народный фронт Челябинской области за проект «Все для Победы!»

Южноуральское отделение ОНФ собрало и отправило на фронт гуманитарной помощи на 125 млн рублей

Минобороны РФ отметило сотрудников ОНФ в Челябинской области за активное участие в организации сбора и предоставлении гуманитарной помощи для военнослужащих Российской армии с начала проведения СВО. Медали Минобороны РФ «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» вручили руководителю исполкома Народного фронта Челябинской области Денису Рыжему и координатору исполкома Анастасии Елизаровой.

Награжденные уже отметили, что такое признание — общая заслуга всех сотрудников ОНФ и неравнодушных южноуральцев, которые за время работы проекта собрали и передали бойцам гуманитарной помощи более чем на 125 млн рублей.

«На Донбасс ушли 37 конвоев: 62 машины доставили в зону спецоперации 232 тонны гуманитарной помощи, в том числе 5 тыс. кв. м маскировочных сетей, более тысячи пар обуви и спальников, свыше 400 раций, а также генераторы, квадрокоптеры и тепловизионные прицелы; медицинского оборудования и препаратов — на 30 млн рублей. Также на передовую передано 20 единиц транспортных средств и много других необходимых вещей для южноуральских бойцов», — рассказал Денис Рыжий.