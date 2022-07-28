Минкультуры России назначило нового руководителя Челябинского института культуры

Место Владимира Рушанина занял проректор по учебной работе Сергей Буцык

Исполняющим обязанности ректора Челябинского института культуры приказом Минкульта России назначен Сергей Буцык. Об этом сегодня, 28 июля, ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ЧГИК.

«Сергей Буцык 20 лет работает в Челябинском институте культуры. В августе 2002 года был приглашен в вуз культуры, где под руководством Владимира Рушанина принял активное участие в модернизации вуза. Разработал и поэтапно реализовал программу комплексной информатизации, что позволило организации за несколько лет выйти в число лидеров по данному направлению среди вузов культуры и искусств. С июня 2009 года трудился в должности проректора по учебной работе», — рассказали в пресс-службе ЧГИК.

Сергей Буцык вошел в список лучших участников базы кадрового потенциала министерства культуры России (2015). Является лауреатом проекта «Профессиональная команда страны — 2007» федерального уровня. Действительный член «Кадрового резерва — профессиональной команды страны» по итогам 2008 года.