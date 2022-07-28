Исполняющим обязанности ректора Челябинского института культуры приказом Минкульта России назначен Сергей Буцык. Об этом сегодня, 28 июля, ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ЧГИК.
«Сергей Буцык 20 лет работает в Челябинском институте культуры. В августе 2002 года был приглашен в вуз культуры, где под руководством Владимира Рушанина принял активное участие в модернизации вуза. Разработал и поэтапно реализовал программу комплексной информатизации, что позволило организации за несколько лет выйти в число лидеров по данному направлению среди вузов культуры и искусств. С июня 2009 года трудился в должности проректора по учебной работе», — рассказали в пресс-службе ЧГИК.
Сергей Буцык вошел в список лучших участников базы кадрового потенциала министерства культуры России (2015). Является лауреатом проекта «Профессиональная команда страны — 2007» федерального уровня. Действительный член «Кадрового резерва — профессиональной команды страны» по итогам 2008 года.
Напомним, ректор Челябинского государственного института культуры Владимир Рушанин 27 июля официально ушел в отставку в связи с достижением предельного для этой должности 70-летнего возраста. Он останется работать в ЧГИК в качестве профессора кафедры истории, музеологии и документоведения.