Министры и руководители СМИ отдают голоса за развитие региона

Одни приходят на участок, другие выбирают дистанционный формат

Наплыв избирателей на участках для голосования продолжается. Люди, заинтересованные в судьбе региона делятся личным мнением о выборах.

«Для меня как патриота своей страны и неравнодушного человека важно быть здесь и важно, чтобы мой голос был учтен. Приятно видеть, что здесь люди разных возрастов и поколений», — говорит замминистра общественной безопасности Валерий Устинов на избирательном участке в школе № 6 Калининского района.

Министр экологии региона Сергей Лихачев отдал свой голос на избирательном участке № 762 в Тракторозаводском районе.

«Благополучие, комфортную жизнь в своем доме, дворе, городе, области, стране и на планете в целом, в первую очередь, создаем мы, люди. Челябинская область — регион, который все чаще называют не только промышленным центром, но и краем с удивительными природными богатствами и достопримечательностями», — говорит министр.

Министр физической культуры и спорта Челябинской области Александр Гриб вместе с супругой и сыновьями проголосовал в очном формате на избирательном участке своего района, отметив, что необходимо показать близким людям личный пример ответственности, любви и уважения к родному краю.

Не остался в стороне и министр строительства Юлий Элбакидзе, он за благополучие региона проголосовал дистанционно.

Свой гражданский долг также исполнила генеральный директор медиахолдинга «Первый областной» Анна Воронова, руководитель СМИ проголосовала в Центральном районе на избирательном участке № 788.