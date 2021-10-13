Сегодня, 13 октября, министр здравоохранения Юрий Семенов вместе с журналистами посетил «красную зону» ковидного госпиталя в «Центре охраны материнства и детства». Также министр встретился с главой Сергеем Бердниковым и посетил ряд медицинских учреждений города, сообщает министерство здравоохранения Челябинской области.
В ходе визита была проведена проверка ремонтных работ в больницах, осмотр нового медицинского оборудования. Было проведено совещание с главными врачами больниц Магнитки по текущей обстановке и борьбе с COVID-19 и обсуждения вопросов о качестве оказания медицинской помощи пациентам.
«Мы сегодня с коллегами из Минздрава работаем в Магнитогорске. Важно посмотреть ход ремонтных работ, поставку нового оборудования, встретиться с руководителями медучреждений, обсудить вопросы оказания медицинской помощи пациентам. Что касается вакцинации, если брать Магнитогорский городской округ, то количество вакцинированных здесь больше, чем в других территориях, но, конечно, нужно больше. Надеемся, что процент будет увеличиваться. По госпитальным базам: развернута 1 городская больница сразу с начала пандемии, 2 и 3 городские больницы, центр охраны материнства и детства, первый роддом. Две базы долечивания-психоневрологический диспансер и кожно-венерологический диспансер. На данный момент коечного фонда хватает. Здесь сложился хороший коллектив специалистов, есть опыт и понимание, как лечить коронавирусную инфекцию. Осталось победить COVID-19, вернуться к нормальному образу жизни. Все зависит от нас, поэтому еще раз призываю всех привиться», — рассказывает министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов.
Напомним, что Юрий Семёнов также проверил ход выполнения программы «Модернизации первичного звена» в медучреждениях Саткинского района и с рабочим визитом побывал в Ашинском районе. Где в районной больнице продолжается реализация программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Автор: Степан Тимощук
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