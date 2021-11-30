Министр цифрового развития региона вместе с сыном поучаствовали в донорской акции

На Южном Урале продолжается неделя IT-донора

В Челябинске продолжается неделя IT-донора, которая продлится до третьего декабря. Кровь уже успели сдать более 20 айтишников. Акцию поддержал министр информационных технологий, связи и цифрового развития региона Игорь Фетисов. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили в пресс-службе Правительства Челябинской области.



Министр цифрового развития Игорь Фетисов отметил важность мероприятия. В станцию переливания крови он пришел вместе с сыном.



«В этом году акция IT-донор совпала с празднованием Международного дня защиты информации. На мой взгляд, это история от всего сердца - помогать людям можно не только своей работой, знаниями и умениями, но и, в том числе, своими жизненными ресурсами. Это хороший порыв. Пользуясь случаем, приглашаю всех причастных к IT-сфере и в целом тех, кто чувствует в себе силы, кто здоров, поддержать проект и сдать кровь», — отметил министр.

Мероприятие также поддержал IT Park74 — региональный оператор фонда Сколково. Резидент IT Park74 Борис Нырков поделился, что имеет за плечами внушительный донорский стаж.

«Я являюсь донором с 2012 года, сдал кровь уже 42 раза. В первый раз просто проходил мимо и решил сдать кровь. Сейчас для меня это, прежде всего, возможность проверить свою дисциплинированность и помочь людям», — рассказал Борис Нырков.

Поучаствовать в акции может почти любой здоровый человек старше 18 лет. Нужно прийти с паспортом на ближайшую станцию переливания крови или в мобильный пункт, заполнить анкету донора, пройти предварительное обследование, которое поможет выявить группу крови, ее резус, уровень гемоглобина. Затем нужно пройти осмотр врача-трансфузиолога.

На все уйдет не более 30 минут, однако значимость трудно переоценить: без использования крови и её компонентов не обходится ни одна отрасль медицины.

Обратите внимание на противопоказания для сдачи крови: масса тела менее 50 кг, высокая температура тела, низкий уровень гемоглобина, недавно перенесенная операция, лечебные и косметические процедуры с нарушением кожного покрова, например, татуировки, пирсинг, иглоукалывание. Подробнее с советами врачей можно ознакомиться на сайте Челябинской областной станции переливания крови.

