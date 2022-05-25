Министр строительства Челябинской области за 2021 год заработал больше губернатора

Руководители органов исполнительной власти Южного Урала отчитались о доходах

На сайте правительства Челябинской области опубликованы сведения о доходах региональных министров. Судя по данным из деклараций руководителей, больше всех заработал в 2021 году министр строительства Юлий Элбакидзе.



По данным официального сайта правительства Челябинской области, на первом месте по доходам в 2021 году стоит Юлий Элбакидзе, задекларировавший 15,1 миллиона рублей. Супруга министра строительства показывает доход в 4,1 миллиона. Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в начале мая отчитался о доходе меньше, чем у подчиненного, — в 13,5 миллиона.

На втором месте министр дорожного строительства и инфраструктуры Алексей Нечаев с доходом в 7,1 миллиона, третье занимает министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов области Павел Рыжий, заработавший 6 миллионов.

Министр финансов Андрей Пшеницын — в середине списка из 14 коллег, его заработок составил 4,7 миллиона. На последнем месте — министр спорта Александр Гриб с доходом в 3,04 миллиона рублей. Что, впрочем, объяснимо: он назначен на эту должность только несколько дней назад, до того занимал пост заместителя министра финансов.

Напомним, ранее обнародовали свои доходы также депутаты ЗСО, руководство облизбиркома и прокуратуры Челябинской области.