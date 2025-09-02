Министр просвещения России высоко оценил образовательный потенциал Южного Урала

Челябинская область лидирует по многим аспектам в сфере образования и в срок выполняет поставленные задачи

На встрече министра просвещения РФ Сергея Кравцова и губернатора Челябинской области Алексея Текслера 2 сентября обсуждали важнейшие вопросы, касающиеся развития образовательной системы региона, сообщает пресс-служба губернатора. Министр отметил высокие темпы реализации федеральных и региональных программ, а также перспективные проекты в сфере подготовки педагогических кадров.

Сергей Кравцов выразил благодарность Алексею Текслеру за внимание к образованию в области.

«Челябинская область успешно справляется с поставленными задачами. Регион активно участвует в программе капитального ремонта, в которую с этого года включены колледжи и детские сады. Мы также поддержим создание кластера по педагогическому образованию в рамках проекта „Профессионалитет“, где созданы отличные условия для подготовки будущих учителей», — сказал министр просвещения.

Особое внимание Сергей Кравцов уделил созданию современной школы в Челябинске, которая будет принимать талантливых учеников из разных регионов страны. Эта задача выполняется по поручению президента России.

Министр также посетил Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, где оценилработу вуза по созданию психолого-педагогических классов. В 2025 году второй выпуск старшеклассников, освоивших программы данной направленности, составит 771 человек.

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил Сергея Кравцова за поддержку в модернизации образовательной системы региона.

«Мы с вами постоянно на связи, много проектов Минпросвещения реализуем. Я вам очень благодарен за эту поддержку. Главной целью развития системы образования мы считаем необходимость обеспечить вклад в укрепление суверенной системы образования в стране, причем по всем направлениям», — отметил глава региона.

В Челябинской области функционирует около 3400 образовательных учреждений, где обучаются более 800 тысяч детей. За последние шесть лет в регионе введено в эксплуатацию 63 детских сада, построено 20 школ, а до конца года планируется открыть еще 2.

Алексей Текслер также подчеркнул, что школы региона полностью обеспечены учебниками по всеобщей истории и истории России. Фонды библиотек ежегодно обновляются. Челябинская область демонстрирует высокие результаты в государственной итоговой аттестации и олимпиадном движении.

В области профессионального образования Челябинская область занимает лидирующие позиции, уже работая с 17 кластерами федерального проекта «Профессионалитет». В 2026 году планируется создать еще 5 таких центров.

Губернатор также отметил важность воспитательной работы, упомянув о завершении создания центра военно-патриотического воспитания «Авангард» в Чебаркуле. В этом году все старшеклассники области смогут проходить специальные курсы в данном центре.

«Спасибо президенту, вам и министерству за те решения по модернизации, по ремонту детских садов, школ и СПО. Мы во всех программах участвуем и дальше будем активно работать в этом направлении», — подчеркнул Алексей Текслер.

Сергей Кравцов резюмировал, что министерство просвещения будет и дальше поддерживать Челябинскую область.