Министр просвещения России ответит на вопросы жителей Челябинской области

Накануне начала учебного года пройдет общероссийское родительское собрание

31 августа состоится XI Общероссийское родительское собрание. На нем министр просвещения Сергей Кравцов ответит на вопросы родителей, в том числе из Челябинской области. Министр расскажет о капремонте школ, ЕГЭ, контроле за питанием и учебных пособиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.



Пройдет собрание в онлайн формате, в 10:30 по московскому времени. Областное отделение Национальной родительской ассоциации уже приготовило вопросы для собрания. К онлайн-конференции может подключиться любой желающий.

Региональная ассоциация родителей поднимет вопрос единой образовательной программы, так называемого «Золотого стандарта».

«В последние годы мы сталкиваемся с такой проблемой, когда из-за разной программы, методик и учебников у ребят возникают сложности с переходом в другую школу или даже класс. И решения сложившейся ситуации, при котором было бы комфортно как педагогам, так и детям с родителями, пока нет»,— говорит секретарь Челябинского областного отделения Национальной родительской ассоциации Елена Сыркина.

Прямая трансляция будет доступна на сайте Общероссийского родительского собрания и в официальных сообществах минпросвещения в «ВКонтакте» и «Одноклассниках».