31 августа состоится XI Общероссийское родительское собрание. На нем министр просвещения Сергей Кравцов ответит на вопросы родителей, в том числе из Челябинской области. Министр расскажет о капремонте школ, ЕГЭ, контроле за питанием и учебных пособиях. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Пройдет собрание в онлайн формате, в 10:30 по московскому времени. Областное отделение Национальной родительской ассоциации уже приготовило вопросы для собрания. К онлайн-конференции может подключиться любой желающий.
Региональная ассоциация родителей поднимет вопрос единой образовательной программы, так называемого «Золотого стандарта».
«В последние годы мы сталкиваемся с такой проблемой, когда из-за разной программы, методик и учебников у ребят возникают сложности с переходом в другую школу или даже класс. И решения сложившейся ситуации, при котором было бы комфортно как педагогам, так и детям с родителями, пока нет»,— говорит секретарь Челябинского областного отделения Национальной родительской ассоциации Елена Сыркина.
Прямая трансляция будет доступна на сайте Общероссийского родительского собрания и в официальных сообществах минпросвещения в «ВКонтакте» и «Одноклассниках».