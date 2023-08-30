Министр просвещения РФ ответит на вопросы родителей школьников 31 августа

Сергей Кравцов проведет Общероссийское собрание онлайн

В четверг, 31 августа, состоится традиционное Общероссийское родительское собрание. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ответит на актуальные и волнующие учеников и родителей вопросы об образовании и нововведениях. В этом году собрание пройдет в ином формате: его дополнят поднятием государственного флага, исполнением гимна России и занятием «Разговоры о важном», рассказали в пресс-службе Минобрнауки Челябинской области.

X, юбилейное родительское собрание будут транслировать на сайте министерства просвещения РФ, а также в официальных сетях ведомства. Начало в 12:30 по челябинскому времени. Написать свои вопросы главе ведомства южноуральские школьники и их родители могут прямо сейчас в соцсетях министерства.

«В преддверии события проводится сбор и анализ вопросов от родительской общественности и профессионального сообщества. Общероссийское родительское собрание проходит в прямом эфире. Для родителей это мероприятие — возможность услышать ответы на волнующие их вопросы», — рассказали в Минобрнауки Челябинской области.

Кстати, в связи с тем что 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, уделяется особое внимание взаимодействию родителей и образовательных организаций.

«Мы создаем электронную базу „Всероссийское профессиональное сообщество специалистов, работающих с родителями“, а также начинаем формировать Общероссийскую интерактивную карту, где будут отражены региональные практики работы с родителями. Для молодых педагогов проводятся экскурсии в школы, где хорошо работают с родителями», — рассказал ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев.

Об этом также планируют рассказать во время онлайн-собрания.