Министр МВД РФ поздравил служащих органов с профессиональным праздником

Владимир Колокольцев отметил коллег, удостоенных государственных наград и ведомственных знаков отличия

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Обращаясь к руководителям территориальных органов и центрального аппарата министерства, которым указом президента Российской Федерации присвоены специальные звания высшего начальствующего состава, Владимир Колокольцев подчеркнул: «Главой государства дана высокая оценка вашей работе, управленческому потенциалу и, конечно, вкладу вверенных подразделений в решение поставленных задач. Для каждого из вас это знаковое событие, итог ежедневного добросовестного труда и проявленной личной ответственности за состояние правопорядка».

Глава МВД России поздравил коллег, удостоенных государственных наград и ведомственных знаков отличия: «История российской полиции знает множество примеров доблести и отваги. Теперь в эту летопись по праву вписаны ваши имена. Среди награжденных — представители различных подразделений. У каждого своя специфика работы и функционал, но всех объединяет искренняя преданность избранному делу».

Также министр отметил отличников учебы образовательных организаций МВД России и сотрудников, признанных лучшими по профессии: «Нужно держать эту высокую планку, постоянно совершенствовать квалификацию, идти вперед к новым, еще более значимым результатам».

Кроме того, на церемонии были объявлены имена победителей ежегодных ведомственных конкурсов «Открытый взгляд» и «Доброе слово», лауреатов премий Министерства внутренних дел в пяти номинациях.